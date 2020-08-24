СМИ: Для россиян откроют ещё семь стран
Российские правительство обсуждает возможность возобновления полётов ещё по семи направлениям, о чём могут объявить на этой неделе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.
По имеющимся данным, речь идёт о Франции, Мальте, Венгрии, Кипре и Иордании. Также возможно возобновление полётов в Египет, но только в Каир, и во Китай, но только в Шанхай, говорится в материале. Об этих направлениях шла речь на заседании оперативного штаба 18 августа.
Решение по этим странам ждали на прошлой неделе, но его не последовало. Теперь, вероятно, о нём могут объявит 25 августа на новом заседании оперштаба.
По мнению экспертов, открытие полётов по этим направлением не сильно повлияет на отрасль, поскольку билеты и туры на последние числа августа и сентябрь уже распроданы. К тому же, поездки в Евросоюз, вероятно, будут единичными, как в случае со Швейцарией: туда сейчас могут лететь только обладатель вида на жительство.
На данный момент Россия возобновила регулярное авиасообщение с Лондоном, Танзанией, Стамбулом, турецкими курортами Анталья, Даламан и Бодрум.
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