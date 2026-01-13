СМИ: Для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля запросили смертную казнь

Прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля смертную казнь. Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает RT.

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест жены бывшего президента

Как пишет агентство Yonhap, запрос на высшую меру наказания был озвучен стороной обвинения в Центральном районном суде Сеула.

Отмечается, что политика обвиняют в сговоре с экс-министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции.

Ранее Юн Сок Ёль попросил у сограждан прощения за введение военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
