СМИ: Длительный прием препаратов от изжоги увеличивает риск развития деменции
Длительный приём препаратов от изжоги — ингибиторов протонной помпы, может существенно увеличить риск деменции. К такому выводу пришли учёные из Миннесотского университета в Миннеаполисе, результаты их исследований опубликовал журнал Neurology.
Сообщается, что были проанализированы данные 5712 человек в возрасте 45 лет и старше. Из них 26% принимали препараты для снижения кислотности желудка, в частности, омепразол и рабепразол. В течение пяти с половиной лет у 10% из участников развилась деменция. Остальные 4222 человек препараты не принимали, однако у 415 из них также развилась деменция.
После того, как учёные сделали поправки на возраст, пол, происхождение и наличие заболеваний, например, диабета, они пришли к выводу, что при приёме ингибиторов протонной помпы более 4,4 лет, риск развития деменции увеличивается на 33%.
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