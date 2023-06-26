Собянин: Московские ученые создали новый фантом для обучения врачей
Московские ученые создали тренировочный фантом, который имитирует сосуды и нервы человека, он будет помогать медикам совершенствовать свои практические знания. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, с помощью тренировочного фантома специалисты смогут развить навыки в таких важных манипуляциях, как доступ к сосудам под ультразвуковым контролем и блокада периферических нервов для анестезии. Собянин отметил, что разработку протестировали в медицинском симуляционном центре городской клинической больницы имени Боткина.
Мэр добавил, что создателями тренировочного фантома являются научные сотрудники передового центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы.
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