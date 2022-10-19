СМИ: Десятки танкеров с СПГ не смогли разгрузиться в ЕС

Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться у берегов Португалии и Испании, так как хранилища ЕС практически заполнены, сообщает испанская газета ABC.

Уточняется, что танкеры прибыли из США, Перу и Тринидада и Тобаго.

По информации газеты, средний объем запасов в хранилищах ЕС превышает 92%, в некоторых странах показатель еще выше.