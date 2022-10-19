СМИ: Десятки танкеров с СПГ не смогли разгрузиться в ЕС
Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться у берегов Португалии и Испании, так как хранилища ЕС практически заполнены, сообщает испанская газета ABC.
Уточняется, что танкеры прибыли из США, Перу и Тринидада и Тобаго.
По информации газеты, средний объем запасов в хранилищах ЕС превышает 92%, в некоторых странах показатель еще выше.
Ранее комиссия по развитию и реформам Китая дала крупным государственным компаниям указание прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе. По данным Bloomberg, действия Китая грозят сокращением поставок СПГ в Европу и обострением энергетического кризиса в регионе.
При этом Еврокомиссия составила список мер для реагирования на энергетический кризис, однако не стала включать в них предложение ввести потолок цен на газ. Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как к данной мере относятся в Германии.
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