СМИ: Демонстранты в Бангладеш громят госучреждения и резиденции политиков
В Бангладеш участники беспорядков разгромили здания нескольких государственных учреждений и дома некоторых политиков, сообщает издание UNB.
Это происходит на фоне отставки премьер-министра страны Шейх Хасины. Также участники беспорядков разгромили и разграбили предприятия нескольких бизнесменов, подожгли офис начальника районного отдела полиции и сожгли два полицейских мотоцикла.
Кроме того, злоумышленник и ворвались в резиденцию Шейх Хасины и стали выносить из нее мебель, посуду и домашний скот.
Ранее посольство РФ в Бангладеш рекомендовало россиянам покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru