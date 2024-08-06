СМИ: Демонстранты в Бангладеш громят госучреждения и резиденции политиков

В Бангладеш участники беспорядков разгромили здания нескольких государственных учреждений и дома некоторых политиков, сообщает издание UNB.

СМИ: В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

Это происходит на фоне отставки премьер-министра страны Шейх Хасины. Также участники беспорядков разгромили и разграбили предприятия нескольких бизнесменов, подожгли офис начальника районного отдела полиции и сожгли два полицейских мотоцикла.

Кроме того, злоумышленник и ворвались в резиденцию Шейх Хасины и стали выносить из нее мебель, посуду и домашний скот.

Ранее посольство РФ в Бангладеш рекомендовало россиянам покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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