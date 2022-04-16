СМИ: Делегация чиновников из Украины посетит Вашингтон

По данным собеседников агентства, во время визита украинская делегация проведет двусторонние встречи с представителями финансовых ведомств государств Группы семи и других стран.

Также планируется, что представители Киева 21 апреля примут участие в посвященном Украине круглом столе, который проведет Всемирный банк.

Встреча представителей украинских финансовых ведомств с их западными коллегами станет первой с начала российской специальной военной операции на Украине.

