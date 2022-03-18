СМИ: действия украинского посла Мельника вызывают негодование в Берлине

У парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля 16 марта лопнуло терпение, говорится в статье. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину снабжают стрелковым оружием, выступить с ещё одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», — сообщает издание.

При этом отмечается, что вскоре госсекретарь удалил твит и извинился.

Junge Welt отмечает, что поведение украинского посла нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, требующего предоставления вооружений Киеву. Об этом Мютцених рассказал в интервью медиагруппе Funke.

Мельник предпринимает действия, которые «никак нельзя назвать полезными».

