СМИ: DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play

При попытке зайти на страницу продукта пользователь получает сообщение о том, что приложение «в настоящее время недоступно в стране или регионе, в котором вы находитесь».

По данным агентства, итальянский регулятор в сфере использования ИИ Garante, отправил стартапу DeepSeek запрос, с целью выяснить, какие персональные данные и для каких целей собирает приложение, и хранятся ли они в Китае.

Ранее в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

