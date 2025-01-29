СМИ: DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play
Приложение китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play. Об этом сообщает Reuters.
При попытке зайти на страницу продукта пользователь получает сообщение о том, что приложение «в настоящее время недоступно в стране или регионе, в котором вы находитесь».
По данным агентства, итальянский регулятор в сфере использования ИИ Garante, отправил стартапу DeepSeek запрос, с целью выяснить, какие персональные данные и для каких целей собирает приложение, и хранятся ли они в Китае.
Ранее в СМИ появилась информация, что китайскую компанию DeepSeek подозревают в несанкционированном сборе данных разработчика ChatGPT компании OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru