СМИ: Дату судебного заседания по делу Дурова еще не назначили

Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

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Там указали, что расследование продолжается.

В декабре Дуров был впервые допрошен в парижском суде в рамках расследования, связанного с деятельностью мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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