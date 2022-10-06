Эксперт допустил полное отключение электричества в Финляндии

По словам эксперта, на фоне сокращения использования газа из России финская сторона рассматривает различные варианты, чтобы поддержать равновесие между потреблением и производством электроэнергии. Однако в случае дисбаланса страну могут ожидать серьезные последствия.

«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — заявил Лунд.

Как отметил профессор, при деактивации системы электроснабжения ее восстановление может занять много времени из-за необходимости поочередно запускать станции.

