Эксперт допустил полное отключение электричества в Финляндии
Регулирование потребления электроэнергии может привести к полному отключению электричества в Финляндии, считает профессор университета Аалто Петер Лунд. Об этом сообщает MTV Uutiset.
По словам эксперта, на фоне сокращения использования газа из России финская сторона рассматривает различные варианты, чтобы поддержать равновесие между потреблением и производством электроэнергии. Однако в случае дисбаланса страну могут ожидать серьезные последствия.
«В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества», — заявил Лунд.
Как отметил профессор, при деактивации системы электроснабжения ее восстановление может занять много времени из-за необходимости поочередно запускать станции.
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