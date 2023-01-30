СМИ: данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана
Атаковавшие военный объект в Иране беспилотники, вероятно, были запущены с иранской территории, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Собеседник канала отметил, что предварительные данные расследования указывают, что причастность Израиля к инциденту в Исфахане.
«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», - рассказал он.
Источник добавил, что атака в итоге не увенчалась успехом, а утверждения израильских источников об ином - это всего лишь пропаганда и попытка скрыть неудачу.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с операцией американских чиновников заявила, что Израиль нанёс удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, пишут «Известия».
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