СМИ: данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана

Атаковавшие военный объект в Иране беспилотники, вероятно, были запущены с иранской территории, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

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Собеседник канала отметил, что предварительные данные расследования указывают, что причастность Израиля к инциденту в Исфахане.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», - рассказал он.

Источник добавил, что атака в итоге не увенчалась успехом, а утверждения израильских источников об ином - это всего лишь пропаганда и попытка скрыть неудачу.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с операцией американских чиновников заявила, что Израиль нанёс удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИРакетный УдарИзраильИран
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