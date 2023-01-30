СМИ: данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана

Собеседник канала отметил, что предварительные данные расследования указывают, что причастность Израиля к инциденту в Исфахане.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», - рассказал он.

Источник добавил, что атака в итоге не увенчалась успехом, а утверждения израильских источников об ином - это всего лишь пропаганда и попытка скрыть неудачу.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с операцией американских чиновников заявила, что Израиль нанёс удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, пишут «Известия».

