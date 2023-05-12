СМИ: данные 2 миллионов владельцев Toyota 10 лет находились в открытом доступе
Данные 2,15 миллионов владельцев автомобилей Toyota находились в открытом доступе в течение 10 лет в связи с ошибкой настроек облачной среды, заявили в компании, сообщает агентство Reuters.
Доступ к базе данных клиентов оказался открытым из-за человеческой ошибки, пояснили в автогиганте. Кроме покупателей автомобилей Toyota пострадали также и владельцы машин марки Lexus.
В свободном доступе находилась информация о местонахождении автомобилей, номера приборов и другие.
Получить эти данные можно было с 6 ноября 2013 года по 17 апреля 2023 года.
Ранее стало известно, что Пентагон проведет «стресс-тест» систем после утечки документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- СМИ: «Чебурашка» вошел в топ-20 самых кассовых фильмов мира за 2023 год
- Минобороны: Российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледарском направлении
- СМИ: данные 2 миллионов владельцев Toyota 10 лет находились в открытом доступе
- Медведев предрек Зеленскому финал Гитлера
- Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
- Россиянам объяснили, как кличка влияет на питомца
- Телеграм: Грузия летает, ДОВСЕ – пролетает
- Режиссер Беркович обжаловала свой арест
- Боррель: Китай получит геополитическую выгоду из поражения России на Украине
- Песков: О вмешательстве Москвы в выборы в Турции не может идти речи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru