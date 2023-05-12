СМИ: данные 2 миллионов владельцев Toyota 10 лет находились в открытом доступе

Доступ к базе данных клиентов оказался открытым из-за человеческой ошибки, пояснили в автогиганте. Кроме покупателей автомобилей Toyota пострадали также и владельцы машин марки Lexus.

В свободном доступе находилась информация о местонахождении автомобилей, номера приборов и другие.

Получить эти данные можно было с 6 ноября 2013 года по 17 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что Пентагон проведет «стресс-тест» систем после утечки документов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

