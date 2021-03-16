Шпион, который меня везет. Автомобили могут начать делиться маршрутами с властями

Собирать большой массив данных об автомобилях и водителях решили создатели навигационно-телеметрической платформы «Автодата». В числе таковых называются НП ГЛОНАСС и НТИ «Автонет», а перечень данных, которые планируется аккумулировать в единую базу, чрезвычайно широк – от геоданных до состояния водителя. Причем, как предполагается, накапливаться массив будет с колоссальной скоростью.

В частности, раз в минуту автопроизводитель должен получать координаты, направление движения, скорость автомобиля, информацию о динамике его движения, срабатывания систем помощи водителю, применения экстренного торможения. Раз в полчаса – информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, признаках усталости водителя, критически важных неисправностях автомобиля.

Полученную информацию автопроизводители должны передавать уже в платформу «Автодата» с частотой не менее 15 минут. Что важно – с указанием VIN-номера машины.

Попытка создать такую платформу представляется спорной по меньшей мере с двух точек зрения. Во-первых, очевидно, что заплатит за это конечный потребитель – но не тот, кто заинтересован в сборе столь внушительного массива данных, а покупатель автомобиля. Оборудование для сбора и передачи такого набора данных потребует существенных вложений со стороны автопроизводителей, что неизбежно скажется на стоимости продукции. Можно, конечно, возразить, что автопроизводители и так дистанционно собирают данные о своих автомобилях. Однако, не все и не обо всем подряд: их интересует лишь информация о техническом состоянии. Как заявили «Коммерсанту» в Минпромторге, ведомство уже уведомило правительство о принципиальном несогласии с идеей многих участников рынка.

Во-вторых, а кто-нибудь удосужился спросить автовладельцев об их готовности к тому, чтобы автомобиль передавал неизвестно куда и зачем информацию, которую в полной мере можно отнести к разряду чувствительной? Готовы ли мы все, что автомобиль раз в минуту будет сообщать о том, куда мы едем в конкретный момент времени, как мы себя при этом чувствуем? К тому, что невесть кто на основании полученных данных будет анализировать наши маршруты и отклонения от них? Наконец, готовы ли эти «невесть кто» отвечать за утечку этого массива данных, когда (а не если) таковая случится? И за возможные последствия его попадания к злоумышленникам?

Правильный ответ на все заданные вопросы – нет. Хотя в конечном итоге большинство махнет на это рукой: кто-то – потому что наплевать, кто-то – от безысходности. Наверное, найдутся и такие, кто наотрез откажется пользоваться машинами-шпионами. Этим остается одно – пересаживаться на велосипеды и самокаты. Пока их не оснастили системами слежения за хозяевами.

