СМИ: Дания выделит $2,1 миллиарда на усиление военного присутствия в Арктике

Дания объявила о выделении 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США) на усиление своего военного присутствия в Арктике. Решение связано с возобновлением интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией, сообщает агентство Reuters.

Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, по сей день является частью королевства, хотя в 2009 году получила автономию и право на самоуправление. В 2019 году стало известно, что Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии. В конце 2024 года он вновь заявил, что владение островом для США является «абсолютной необходимостью» и важным шагом для укрепления национальной безопасности.