СМИ: Дания выделит $2,1 миллиарда на усиление военного присутствия в Арктике
Дания объявила о выделении 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США) на усиление своего военного присутствия в Арктике. Решение связано с возобновлением интереса президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией, сообщает агентство Reuters.
Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, по сей день является частью королевства, хотя в 2009 году получила автономию и право на самоуправление. В 2019 году стало известно, что Трамп рассматривал возможность покупки Гренландии. В конце 2024 года он вновь заявил, что владение островом для США является «абсолютной необходимостью» и важным шагом для укрепления национальной безопасности.
Трамп также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для защиты интересов США, включая противодействие Китаю и России.
В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не подлежит продаже, и подтвердил, что Гренландия не будет частью США. При этом Трамп не исключил применения военной силы для установления контроля над территорией, передает «Радиоточка НСН».
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