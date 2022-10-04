СМИ: ЧП на «Северных потоках» угрожают подорвать решимость Европы помогать Киеву

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут сломить решимость Европы продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент в интервью The New York Times.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем своим благополучием <…>. Люди винят санкции в высоких ценах на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — указал эксперт.