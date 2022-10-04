СМИ: ЧП на «Северных потоках» угрожают подорвать решимость Европы помогать Киеву
Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут сломить решимость Европы продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент в интервью The New York Times.
«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем своим благополучием <…>. Люди винят санкции в высоких ценах на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — указал эксперт.
Аналитики и официальные лица полагают, что ЧП на трубопроводах ослабит поддержку ограничительных мер против РФ.
Кроме того, как отмечает издание, из-за роста цен на энергоносители в разных странах Европы уже разгораются протестные настроения, пишет Ura.ru.
На минувшей неделе на «Северных потоках» зафиксировали утечку газа, 3 октября ситуацию удалось стабилизировать, отмечает Газета.ру. По одной из версий, причиной ЧП стала диверсия, расследование продолжается.
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