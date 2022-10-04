Экс-советник Пентагона: США выгодны ЧП на «Северном потоке»

Заявления властей Соединенных Штатов о непричастности к терактам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» противоречат логике и не выгодны Вашингтону, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника министра обороны США, полковник в отставке Дугласа Макгрегора.

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«Утверждения администрации Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация) двигает фигуры на доске», - сообщил он. Бывший советник считает, что американские власти извлекают выгоду из разрушения газопроводов, так как это повышает зависимость Европы от энергоносителей из США.

Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в рамках предварительного расследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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