СМИ: членов Демпартии беспокоят возраст Байдена и рейтинги его популярности

По данным издания, больше всего демократов волнует возраст главы государства. 20 ноября Байдену исполняется 81 год, демократы требуют от его избирательного штаба разработать стратегию, которая позволила бы нейтрализовать влияние этого вопроса на популярность.

Отмечается, что движения президента во время походки стали более скованными после перелома стопы. В его окружении обсуждалась возможность того, чтобы он проходил более короткие дистанции перед камерой. Кроме того, Байдену предлагалось носить более удобную обувь.

Тем временем, рейтинг американского лидера упал до самого низкого уровня за все время его президентства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

