СМИ: членов Демпартии беспокоят возраст Байдена и рейтинги его популярности
В США членов Демпартии беспокоят возраст президента Джо Байдена, а также более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у экс-главы Белого дома Дональда Трампа, а также непопулярность среди населения экономических реформ действующих властей, сообщает Politico.
По данным издания, больше всего демократов волнует возраст главы государства. 20 ноября Байдену исполняется 81 год, демократы требуют от его избирательного штаба разработать стратегию, которая позволила бы нейтрализовать влияние этого вопроса на популярность.
Отмечается, что движения президента во время походки стали более скованными после перелома стопы. В его окружении обсуждалась возможность того, чтобы он проходил более короткие дистанции перед камерой. Кроме того, Байдену предлагалось носить более удобную обувь.
Тем временем, рейтинг американского лидера упал до самого низкого уровня за все время его президентства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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