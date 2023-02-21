СМИ: число жертв урагана в Бразилии увеличилось до 44
Число погибших в результате тропического циклона, которой принес штормовые ливни в бразильский штат Сан-Паулу, достигло 44, судьба ещё 40 местных жителей пока неизвестна, сообщила газета Folha de S.Paulo.
По данным издания, разгул стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и общественных зданий.
Обильные осадки вывели из строя автотрассу, которая соединяет столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. Около 3 тысяч жителей штата лишились жилья.
В ряде муниципалитетов объявлен режим ЧС. В них нарушены водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь.
Ранее, как сообщала НСН, климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии.
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