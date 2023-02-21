СМИ: число жертв урагана в Бразилии увеличилось до 44

Обильные осадки вывели из строя автотрассу, которая соединяет столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. Около 3 тысяч жителей штата лишились жилья.

В ряде муниципалитетов объявлен режим ЧС. В них нарушены водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь.

Ранее, как сообщала НСН, климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии.

