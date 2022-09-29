Более 1 млн человек осталось без света во Флориде из-за урагана
28 сентября 202223:42
Более 1 млн человек остались без света во Флориде (США) из-за урагана «Иан». Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на портал Poweroutage.com, агрегирующий данные сетевых компаний в Северной Америке в онлайн-режиме.
Таким образом, 10% от населения штата (11 млн) остались без электричества.
Ураган обрушился на побережье Флориды в среду. Ему присвоена сама высокая «четвертой категории» опасности. Скорость ветра внутри урагана достигает 240 км час.
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28 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru