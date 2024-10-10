СМИ: Число жертв урагана «Милтон» во Флориде возросло до девяти человек
Власти штата Флорида сообщили о росте числа погибших из-за урагана «Милтон» до девяти человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По информации шерифа округа Волуси Майкла Читвуда, еще три человека скончались, один из них погиб при падении дерева.
Президент Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайного положения во Флориде в связи с приближением урагана, предоставив федеральную помощь для ликвидации последствий.
Ураган «Милтон» достиг побережья в ночь на четверг, оставив без электричества около 3 млн жителей штата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru