СМИ: Пять человек погибли при нападении в школе в Австрии
Стрельба произошла в школе в австрийском Граце, есть жертвы. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
По данным издания, «в одной из школ произошел вооруженный инцидент», в связи с этим в городе проводится масштабная операция. На место направили несколько подразделений спецназа Cobra.
Полиция подтвердила в соцсетях данные о крупной операции из-за «выстрелов, услышанных в здании».
Как пишет Kronen Zeitung, при стрельбе погибли пять человек. Предположительно, нападавший получил огнестрельное ранение.
В свою очередь, телеканал ORF со ссылкой на представителя полиции сообщил, что нападение совершил ученик средней школы. Несколько человек, в том числе учащиеся и преподаватели, были тяжело ранены.
Ранее в Йемене в провинции Эль-Байда мужчина открыл стрельбу в мечети, погибли 12 человек, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru