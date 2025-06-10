СМИ: Пять человек погибли при нападении в школе в Австрии

Стрельба произошла в школе в австрийском Граце, есть жертвы. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

По данным издания, «в одной из школ произошел вооруженный инцидент», в связи с этим в городе проводится масштабная операция. На место направили несколько подразделений спецназа Cobra.

Полиция подтвердила в соцсетях данные о крупной операции из-за «выстрелов, услышанных в здании».

Как пишет Kronen Zeitung, при стрельбе погибли пять человек. Предположительно, нападавший получил огнестрельное ранение.

В свою очередь, телеканал ORF со ссылкой на представителя полиции сообщил, что нападение совершил ученик средней школы. Несколько человек, в том числе учащиеся и преподаватели, были тяжело ранены.

Ранее в Йемене в провинции Эль-Байда мужчина открыл стрельбу в мечети, погибли 12 человек, напоминает РЕН ТВ.

