СМИ: Число бездомных в США достигло исторического максимума

Число бездомных в США достигло исторического максимума, превысив 770 тысяч человек, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов.

Согласно данным, показатель в январе этого года увеличился на 18% по сравнению с январем 2023 года. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. При этом число бездомных в семьях с детьми выросло на 39%. Отмечается, что такая тенденция обусловлена инфляцией, нехваткой доступного жилья, а также стагнацией роста зарплаты.

Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным людям

В документе также указывается, что необходимо сосредоточиться на обоснованных усилиях по предотвращению и искоренению бездомности.

Ранее газета New York Times сообщила, что власти города Сан-Франциско в Калифорнии начали борьбу с бездомными на улицах. По информации издания, бездомным выдают билеты в один конец за счет городского бюджета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Тургиев
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