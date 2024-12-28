СМИ: Число бездомных в США достигло исторического максимума

Число бездомных в США достигло исторического максимума, превысив 770 тысяч человек, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов.

Согласно данным, показатель в январе этого года увеличился на 18% по сравнению с январем 2023 года. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. При этом число бездомных в семьях с детьми выросло на 39%. Отмечается, что такая тенденция обусловлена инфляцией, нехваткой доступного жилья, а также стагнацией роста зарплаты.