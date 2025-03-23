СМИ: Chevron при Байдене перевела правительству Венесуэлы сотни миллионов долларов

Администрация экс-лидера США Джо Байдена в обход официального запрета в рамках санкций разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии американского Министерства финансов, которая официально разрешала компании ограниченные финансовые операции в Венесуэле. При этом запрещались любые выплаты налогов и дивидендов правительству Николаса Мадуро. В 2023 году Chevron задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на 300 миллионов долларов. В 2022 году администрация Байдена разрешила компании возобновить добычу нефти в обмен на обещания Мадуро провести демократические выборы.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа соглашение было аннулировано. Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

Ранее глава Chevron заявил о проблемах из-за потолка цен на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

