СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на вокзале в Пакистане

Взрыв прогремел рядом с железнодорожным вокзалом в городе Кветта в провинции Белуджистан в Пакистане, погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЧП произошло в кассе вокзала перед прибытием поезда. При взрыве погибли как минимум четыре человека, 30 получили травмы. Пострадавших доставили в больницу города.

Полиция ведет расследование взрыва.

Ранее в городе Куопио в Финляндии произошел взрыв на заводе, производящем тарный картон, обошлось без пострадавших.

