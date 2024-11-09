СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на вокзале в Пакистане
9 ноября 202407:45
Взрыв прогремел рядом с железнодорожным вокзалом в городе Кветта в провинции Белуджистан в Пакистане, погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.
Отмечается, что ЧП произошло в кассе вокзала перед прибытием поезда. При взрыве погибли как минимум четыре человека, 30 получили травмы. Пострадавших доставили в больницу города.
Полиция ведет расследование взрыва.
Ранее в городе Куопио в Финляндии произошел взрыв на заводе, производящем тарный картон, обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru