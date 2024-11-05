СМИ: В Финляндии взорвалась фабрика
5 ноября 202400:16
В городе Куопио в Финляндии произошел взрыв на заводе, который занимается производством тарного картона, сообщает Yle.
Как заявил генеральный директор предприятия Юха Коукка, взорвался резервуар для целлюлозы. В резервуаре резко выросло давление, которое выбило мощную крышку конструкции. Она обрушила крышу завода на площади около 600 квадратных метров.
Жертв удалось избежать. Причины аварии правоохранительные органы и эксперты. Масштаб материального ущерба пока не установлен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru