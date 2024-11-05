СМИ: В Финляндии взорвалась фабрика

В городе Куопио в Финляндии произошел взрыв на заводе, который занимается производством тарного картона, сообщает Yle.

Как заявил генеральный директор предприятия Юха Коукка, взорвался резервуар для целлюлозы. В резервуаре резко выросло давление, которое выбило мощную крышку конструкции. Она обрушила крышу завода на площади около 600 квадратных метров.

Жертв удалось избежать. Причины аварии правоохранительные органы и эксперты. Масштаб материального ущерба пока не установлен.

