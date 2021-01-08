СМИ: более 200 конгрессменов поддержали импичмент Трампу
Более 200 членов Конгресса США выступают за отстранение действующего президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Капитолии, устроенных его сторонниками. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на NBC News.
Телеканал сделал собственные подсчеты и пришел к выводу, что большинство призывающих к отставке президента конгрессменов представляют Демократическую партию или являются беспартийными. При этом из республиканцев отставку президента поддерживает член палаты представителей Адам Кинзингер (штат Иллинойс).
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25 поправку к конституции США и провести голосование по отстранению Трампа от обязанностей президента.
Импичмент президенту США лишает его права на повторное избрание и обжалование такого решение. Если конгрессмены примут решение отстранить Трампа – он не сможет стать кандидатом в президенты в следующий раз и лишится возможности занимать государственные должности.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, где утверждались голоса выборщиков, и устроили массовые беспорядки в Вашингтоне. Более 50 человек были задержаны, четверо гражданских в ходе протестов погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru