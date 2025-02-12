СМИ: Чета Макронов продаст свою виллу в Па-де-Кале

Лидер Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу в регионе Па-де-Кале, сообщает Le Figaro.

Виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать

Агенты недвижимости отказались от комментариев. В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что этот вопрос касается личной жизни супругов.

По данным издания, Макрон мог принять решение о продаже виллы, потому что она находится в людном месте, а супруги хотят «тишины и покоя».

Ранее стало известно, что сирийцы впервые попали на личный курорт Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael
ТЕГИ:НедвижимостьФранцияЭммануэль Макрон

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