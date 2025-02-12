СМИ: Чета Макронов продаст свою виллу в Па-де-Кале
12 февраля 202505:17
Лидер Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся продать свою виллу в регионе Па-де-Кале, сообщает Le Figaro.
Агенты недвижимости отказались от комментариев. В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что этот вопрос касается личной жизни супругов.
По данным издания, Макрон мог принять решение о продаже виллы, потому что она находится в людном месте, а супруги хотят «тишины и покоя».
Ранее стало известно, что сирийцы впервые попали на личный курорт Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru