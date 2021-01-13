СМИ: Брюса Уиллиса отказались обслуживать из-за отказа надеть маску
Звезду Голливуда Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе, сообщает портал Page Six.
По данным издания, «Крепкому орешку» отказали в обслуживании за то, что он не надел маску. При этом на шее у Уиллиса был повязан платок, но он не стал прикрывать им лицо.
В итоге покупатели пожаловались на актёра сотрудникам аптеки, которые попросили Уиллиса удалиться.
Ранее мужская сборная США по гандболу отказалась выступать на чемпионате мира 2021 года из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает RT. Теперь её место на турнире, который пройдёт в Египте с 13 по 21 января, займёт сборная Швейцарии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Мишустин соболезнует в связи со смертью знаменитого художника
- Газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО
- СМИ: Брюса Уиллиса отказались обслуживать из-за отказа надеть маску
- Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать слова «лайкать» и «лузер»
- Экс-замглавы ФСИН купил в СИЗО «Лефортово» туалетной бумаги на 8 тыс. руб.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru