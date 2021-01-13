СМИ: Брюса Уиллиса отказались обслуживать из-за отказа надеть маску

Звезду Голливуда Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе, сообщает портал Page Six.

По данным издания, «Крепкому орешку» отказали в обслуживании за то, что он не надел маску. При этом на шее у Уиллиса был повязан платок, но он не стал прикрывать им лицо.

В итоге покупатели пожаловались на актёра сотрудникам аптеки, которые попросили Уиллиса удалиться.

Ранее мужская сборная США по гандболу отказалась выступать на чемпионате мира 2021 года из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает RT. Теперь её место на турнире, который пройдёт в Египте с 13 по 21 января, займёт сборная Швейцарии.

