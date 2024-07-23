Глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года

Он выразил обеспокоенность потенциальными угрозами со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эта обеспокоенность усиливается на фоне обсуждений о возможном вторжении Китая в Тайвань и предполагаемых планах Ирана по разработке ядерного оружия.

Уокер отметил, что к 2027-2028 годам возможное сочетание различных угроз может привести к значительному усложнению ситуации. По его мнению, способность справляться с этими угрозами по отдельности существенно снизится, что подчеркивает необходимость подготовки британской армии к комплексным вызовам, передает «Радиоточка НСН».

