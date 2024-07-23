Глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года
Великобритания и ее союзники должны готовиться к возможной войне или мерам сдерживания в течение ближайших трех лет. Об этом заявил новый глава британского генштаба Роли Уокер, сообщает Sky News.
Уокер отметил, что существует «острая необходимость» восстановления военного потенциала для эффективного сдерживания потенциальных угроз.
Он выразил обеспокоенность потенциальными угрозами со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эта обеспокоенность усиливается на фоне обсуждений о возможном вторжении Китая в Тайвань и предполагаемых планах Ирана по разработке ядерного оружия.
Уокер отметил, что к 2027-2028 годам возможное сочетание различных угроз может привести к значительному усложнению ситуации. По его мнению, способность справляться с этими угрозами по отдельности существенно снизится, что подчеркивает необходимость подготовки британской армии к комплексным вызовам, передает «Радиоточка НСН».
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