Глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне через три года

Великобритания и ее союзники должны готовиться к возможной войне или мерам сдерживания в течение ближайших трех лет. Об этом заявил новый глава британского генштаба Роли Уокер, сообщает Sky News.

Уокер отметил, что существует «острая необходимость» восстановления военного потенциала для эффективного сдерживания потенциальных угроз.

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Он выразил обеспокоенность потенциальными угрозами со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эта обеспокоенность усиливается на фоне обсуждений о возможном вторжении Китая в Тайвань и предполагаемых планах Ирана по разработке ядерного оружия.

Уокер отметил, что к 2027-2028 годам возможное сочетание различных угроз может привести к значительному усложнению ситуации. По его мнению, способность справляться с этими угрозами по отдельности существенно снизится, что подчеркивает необходимость подготовки британской армии к комплексным вызовам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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