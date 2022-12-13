СМИ: Британские морпехи проводили тайные операции на Украине
Британская морская пехота проводила операции на Украине, заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Маговен, передает газета The Times.
Маговен командовал войсками до мая этого года. По его словам, задачи британских морских пехотинцев на территории Украины сопряжены «с высоким уровнем политического и военного риска».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Ранее обозреватель Guardian Саймон Тисдалл сообщил, что западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис».
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