СМИ: Британские морпехи проводили тайные операции на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО малой дальности в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Ранее обозреватель Guardian Саймон Тисдалл сообщил, что западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис».

