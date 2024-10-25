СМИ: Британка бросила мужа ради лошади

По её словам, её экс-супругу не нравилось, что она проводила много времени со своей питомицей. Также он разозлился из-за татуировки в виде жасмина и подковы, которую сделала женщина.

«Когда мой первый муж поставил мне ультиматум: «Или я, или лошадь», я не колебалась... Я немедленно расторгла брак», — заключила Хоуленд.

Она добавила, что её второй супруг понимает, что Жасмин всегда будет приоритетом.

Ранее американская поп-певица Бритни Спирс объявила о новом замужестве и заявила, что «вышла замуж за саму себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

