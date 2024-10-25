СМИ: Британка бросила мужа ради лошади
Работающая ветеринаром британка Эми Хоуленд развелась с мужем из-за своей лошади Жасмин. Об этом сообщает Daily Mail.
По её словам, её экс-супругу не нравилось, что она проводила много времени со своей питомицей. Также он разозлился из-за татуировки в виде жасмина и подковы, которую сделала женщина.
«Когда мой первый муж поставил мне ультиматум: «Или я, или лошадь», я не колебалась... Я немедленно расторгла брак», — заключила Хоуленд.
Она добавила, что её второй супруг понимает, что Жасмин всегда будет приоритетом.
Ранее американская поп-певица Бритни Спирс объявила о новом замужестве и заявила, что «вышла замуж за саму себя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru