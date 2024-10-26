Британия проведет реформу министерства обороны

Великобритания проведет крупнейшую более чем за полвека реформу министерства обороны. Об этом заявило правительство Соединенного Королевства.

Отмечается, что изменения направлены на исправление «сломанной» системы по военным закупкам и укрепление обороны Британии. Теперь глава штаба обороны страны Тони Радакин будет управлять новым военно-стратегическим штабом, ему будут подчиняться руководители штабов сухопутных войск, ВМС, ВВС. Кроме того, в британском минобороны появится должность директора по национальным вооружениям, ответственного за оснащение оружием и оборонную промышленность.

В Лондоне подчеркнули, что реформа минобороны кардинально упростит систему ведомства и наладит организованные процессы.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Великобритании и Германии к заключению «исторической» военной сделки, которая в том числе позволит странам сотрудничать в закупках и разработке новейшего оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныВеликобритания

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