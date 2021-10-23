СМИ: Британия может использовать против России «финансовое» спецподразделение Минобороны

По данным издания, спецподразделение, созданное шесть лет назад, сформировано из резервистов с опытом работы в сфере финансов. Экспертная группа, чья работа засекречена, консультирует другие спецподразделения, разведку Великобритании и специализирующуюся на ведении электронной и психологической войны 77-ю бригаду британской армии. Финансовые эксперты помогают вооруженным силам совершенствовать навыки «экономической войны» и защищать Соединенное Королевство от угрозы терроризма, кибератак и распространения дезинформации.

Как отмечает Financial Times, в прошлом спецподразделение использовалось для противодействия террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Сейчас спрос на экспертов финансовой сферы в британских ВС растет на фоне якобы увеличивающейся угрозы со стороны России и Китая.

По словам бывшего руководителя «финансовой рабочей группы» маршала британской авиации Эдварда Стрингера, спецподразделение не является постоянной частью структуры ВС страны и используется для решения конкретных задач. Маршал выразил надежду, что в будущем экспертная группа войдет в состав британских войск.

