СМИ: Британия может использовать против России «финансовое» спецподразделение Минобороны
Великобритания может использовать против России, Китая и Ирана специальное подразделение министерства обороны, в которое входят эксперты в сфере финансов. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, спецподразделение, созданное шесть лет назад, сформировано из резервистов с опытом работы в сфере финансов. Экспертная группа, чья работа засекречена, консультирует другие спецподразделения, разведку Великобритании и специализирующуюся на ведении электронной и психологической войны 77-ю бригаду британской армии. Финансовые эксперты помогают вооруженным силам совершенствовать навыки «экономической войны» и защищать Соединенное Королевство от угрозы терроризма, кибератак и распространения дезинформации.
Как отмечает Financial Times, в прошлом спецподразделение использовалось для противодействия террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Сейчас спрос на экспертов финансовой сферы в британских ВС растет на фоне якобы увеличивающейся угрозы со стороны России и Китая.
По словам бывшего руководителя «финансовой рабочей группы» маршала британской авиации Эдварда Стрингера, спецподразделение не является постоянной частью структуры ВС страны и используется для решения конкретных задач. Маршал выразил надежду, что в будущем экспертная группа войдет в состав британских войск.
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