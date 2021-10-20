Британский генерал назвал Россию «критической угрозой»

Россия представляет «критическую угрозу» для Великобритании. Об этом завил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне.

По словам генерала, Запад вступает в многополярный мир — период «постоянной конкуренции» с рядом «авторитарных соперников».

«В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — цитирует Картера ТАСС.

Генерал добавил, что разработка новых подводных лодок РФ вынуждает Британию реагировать на якобы возникающие угрозы в Северной Атлантике, отмечает Ura.ru.

«Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», — подчеркнул Картер.

Позже слова британского генерала прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как отметила дипломат, высказывание Картера напоминает «цитату из беседы с психологом», пишет РИА ФАН. Захарова подчеркнула, что человечество давно живет в многополярном мире, а также назвала Великобританию самой авторитарной страной.

