СМИ: Британец поставил 5 млн долларов на победу Трампа на выборах

Предприниматель из Великобритании, имя которого не сообщается, поставил на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 миллионов долларов. Об этом пишет издание The Sun, подчёркивая, что в случае победы действующего главы Белого дома, бизнесмен получит более 14 миллионов долларов.

По данным газеты, ставка была сделана в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море анонимно.

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Напомним, выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден, напоминает RT.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, кто из них для России более выгоден.

«Я ничего нового не скажу по сравнению с тем, что сказал наш президент. Для нас тот кандидат будет приемлем, которого выберет американский народ. Мы будем определять взаимодействие, исходя из этой ситуации. Кого выберут американские граждане, с тем и будем работать», - заявил Неверов.

По его мнению, большой разницы для России между Трампом и Байденом нет.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ПолитикаДжо БайденВыборы Президента СШАДональд Трамп
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