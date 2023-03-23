Джонсон: Вечеринки в пандемию нужны были для поддержки морального духа
Экс-глава Британского правительства Борис Джонсон сообщил, что проведение вечеринок в его резиденции в разгар эпидемии COVID-19 было рабочей необходимостью, чтобы повысить моральное состояние работников премьерской канцелярии.
Об этом он заявил на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин парламента Великобритании. По мнению политика, социальная дистанция на вечеринках в первые волны пандемии не соблюдалась. При этом Джонсон отверг предположения о целенаправленной попытке обмануть депутатов при объяснении обстоятельств произошедшего.
Ранее Джонсон заявил о намерении возглавить Североатлантический альянс. По его мнению, в настоящее время Североатлантический альянс крепче, чем когда-либо.
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