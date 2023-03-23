Джонсон: Вечеринки в пандемию нужны были для поддержки морального духа

Об этом он заявил на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин парламента Великобритании. По мнению политика, социальная дистанция на вечеринках в первые волны пандемии не соблюдалась. При этом Джонсон отверг предположения о целенаправленной попытке обмануть депутатов при объяснении обстоятельств произошедшего.

Ранее Джонсон заявил о намерении возглавить Североатлантический альянс. По его мнению, в настоящее время Североатлантический альянс крепче, чем когда-либо.

