СМИ: Борис Джонсон может вновь занять пост премьера Британии

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может вновь занять этот пост, если сработает план группы консерваторов, сообщает Daily Mail.

Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

Настроенные против действующего премьера Риши Сунака члены тори стремятся к дестабилизации обстановки после отстранения главы МВД Суэллы Браверман и отставки замглавы МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика. Цель заключается в «разгроме» правительства Сунака.

Многие консерваторы полагают, что лишь возвращение Джонсона позволит спасти их партию от разгрома на выборах из-за падения рейтингов.

Ранее Борис Джонсон заявил, что в 2024 году станет ведущим и обозревателем авторской политической программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон

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