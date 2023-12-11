СМИ: Борис Джонсон может вновь занять пост премьера Британии

Настроенные против действующего премьера Риши Сунака члены тори стремятся к дестабилизации обстановки после отстранения главы МВД Суэллы Браверман и отставки замглавы МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика. Цель заключается в «разгроме» правительства Сунака.

Многие консерваторы полагают, что лишь возвращение Джонсона позволит спасти их партию от разгрома на выборах из-за падения рейтингов.

Ранее Борис Джонсон заявил, что в 2024 году станет ведущим и обозревателем авторской политической программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

