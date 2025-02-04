СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго

Из центров лечения, которые расположены на востоке Демократической республики Конго, сбежали 128 пациентов, больных оспой обезьян. Об этом сообщает Actualite.

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Портал ссылается на министерство здравоохранения страны, отмечая, что побег больных связан с боями республиканской армии с группировкой М23.

«Некоторые из центров карантина были разграблены», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава ДР Конго Самуэль Роджер Камба заявил, что в 2024 году в стране были зарегистрированы 548 летальных случаев от оспы обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / MOISE KASEREKA / EPA
ТЕГИ:АфрикаПобегБольницыКонго

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