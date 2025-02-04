СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго
Из центров лечения, которые расположены на востоке Демократической республики Конго, сбежали 128 пациентов, больных оспой обезьян. Об этом сообщает Actualite.
Портал ссылается на министерство здравоохранения страны, отмечая, что побег больных связан с боями республиканской армии с группировкой М23.
«Некоторые из центров карантина были разграблены», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минздрава ДР Конго Самуэль Роджер Камба заявил, что в 2024 году в стране были зарегистрированы 548 летальных случаев от оспы обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru