СМИ: Больные оспой обезьян пациенты сбежали из лечебных центров в ДР Конго

Портал ссылается на министерство здравоохранения страны, отмечая, что побег больных связан с боями республиканской армии с группировкой М23.

«Некоторые из центров карантина были разграблены», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава ДР Конго Самуэль Роджер Камба заявил, что в 2024 году в стране были зарегистрированы 548 летальных случаев от оспы обезьян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

