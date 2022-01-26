СМИ: Болгария не хочет присутствия сил США на своей территории

Болгария не хочет присутствия американских сил на своей территории, однако готова принять французских солдат. Об этом сообщила радиостанция BNR со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

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Вместе с тем, как сообщила радиостанция, министр обороны Болгарии Стефан Янев не подтвердил эту информацию. «Если такие переговоры велись, то на военно-техническом уровне. На политическом уровне такое не обсуждалось», - сказал глава Минобороны.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что власти страны в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Однако сегодня премьер-министр страны назвал это заявление «чушью».

Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отзыв хорватских военных в случае войны России и Украины не повлияет на конфликт.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОБолгария
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