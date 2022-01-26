СМИ: Болгария не хочет присутствия сил США на своей территории

Вместе с тем, как сообщила радиостанция, министр обороны Болгарии Стефан Янев не подтвердил эту информацию. «Если такие переговоры велись, то на военно-техническом уровне. На политическом уровне такое не обсуждалось», - сказал глава Минобороны.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что власти страны в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Однако сегодня премьер-министр страны назвал это заявление «чушью».

Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что отзыв хорватских военных в случае войны России и Украины не повлияет на конфликт.

