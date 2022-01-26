Премьер Хорватии раскритиковал слова президента страны об отзыве войск из НАТО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович раскритиковал сделанное ранее заявление президента страны Зорана Милановича о возможности отзыва военных республики из НАТО в случае конфликта России и Украины.

Премьер пояснил, что военных Хорватии на Украине нет, а контингент, размещенный в Польше, уже возвратился и он не понимает об отзыве каких солдат идет речь. Кроме того на своей странице в «Твиттере» Пленкович извинился от лица правительства за заявление президента о коррупции на Украине.

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Пленкович добавило, что позиция Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины. Он также предложил опыт своей страны по части мирной реинтеграции.

Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Также он сказал, что Украине «не место в НАТО». В ответ президент Хорватии был внесен в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.

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