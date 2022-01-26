Премьер Хорватии раскритиковал слова президента страны об отзыве войск из НАТО

Пленкович добавило, что позиция Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины. Он также предложил опыт своей страны по части мирной реинтеграции.

Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Также он сказал, что Украине «не место в НАТО». В ответ президент Хорватии был внесен в базу скандального украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.

