СМИ: Более опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Африке
Новый штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом», был обнаружен канадскими учёными на востоке Демократической Республики Конго, сообщает британское издание Telegraph.
Мутировавший штамм зарегистрирован в провинции Южное Киву. По мнению специалистов, данный типа вируса быстрее распространяется среди людей через половые контакты.
Учёные полагают, что если не принять срочные меры, то оспа обезьян может быстро распространится в другие страны.
Ранее Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru