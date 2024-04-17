СМИ: Более опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Африке

Новый штамм оспы обезьян, обладающий «пандемическим потенциалом», был обнаружен канадскими учёными на востоке Демократической Республики Конго, сообщает британское издание Telegraph.

В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян

Мутировавший штамм зарегистрирован в провинции Южное Киву. По мнению специалистов, данный типа вируса быстрее распространяется среди людей через половые контакты.

Учёные полагают, что если не принять срочные меры, то оспа обезьян может быстро распространится в другие страны.

Ранее Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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