СМИ: более 60% немцев хотят видеть на посту канцлера Писториуса

Почти две трети граждан Германии хотят смены канцлера Олафа Шольца, пишет издание Bild со ссылкой на исследование агентства INSA.

Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии

За то, чтобы канцлером ФРГ стал нынешний министр обороны Борис Писториус высказались 64,3% респондентов.

Итальянская газета La Repubblica утверждала, что Шольц может покинуть пост в 2024 году. Наиболее вероятным преемником журналисты назвали Писториуса.

Министр обороны ФРГ ранее опроверг сообщения о том, что Германия пытается принудить Украину к переговорам с Россией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:Социологический ОпросШольцГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры