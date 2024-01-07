СМИ: более 60% немцев хотят видеть на посту канцлера Писториуса
7 января 202420:59
Почти две трети граждан Германии хотят смены канцлера Олафа Шольца, пишет издание Bild со ссылкой на исследование агентства INSA.
За то, чтобы канцлером ФРГ стал нынешний министр обороны Борис Писториус высказались 64,3% респондентов.
Итальянская газета La Repubblica утверждала, что Шольц может покинуть пост в 2024 году. Наиболее вероятным преемником журналисты назвали Писториуса.
Министр обороны ФРГ ранее опроверг сообщения о том, что Германия пытается принудить Украину к переговорам с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru