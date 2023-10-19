СМИ: более 30 стран подтвердили своё участие в саммите по сектору Газа в Каире
Более 30 стран и три международные организации подтвердили своё участие в саммите по сектору Газа, который пройдет в субботу, 21 октября, в Каире, сообщил телеканал Al-Qahera News.
На мероприятие, в частности, заявились генсек ООН Антониу Гутерреш, лидеры арабских стран, а также Турции, Греции, Кипра и Италии.
Как заявил египетский посол в Риме Бассам Ради, что члены Совета Безопасности ООН и ЕС также получили приглашения на субботний саммит.
Ранее стало известно, что число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru