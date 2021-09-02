СМИ: Более 20 человек погибли в США из-за урагана «Ида»

Жертвами урагана «Ида» в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси стали не менее 22 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Ураган вызвал сильные ливни и подтопления на территории штатов. Проводится эвакуация местных жителей.

Мэр Нью-Йорка назвал потоп в городе «историческим», отметив рекордный объем осадков.

Сильнейший ураган «Ида» приблизился к США 28 августа, стихия затронула штаты Техас, Луизиана, Алабама, Флорида и Миссисипи. Из-за урагана более 600 тысяч местных жителей остались без электричества.



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ФОТО: Pixabay
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