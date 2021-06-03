СМИ: Более 2 млрд человек привились от коронавируса
Больше половины из сделанных на данный момент в мире прививок от COVID-19 пришлось Китай, США и Индию. Об этом сообщает ТАСС со скидкой на официальные заявления властей и статистики.
По подсчётам агентства, общее число привитых жителей планеты - 2,002 миллиарда. Более 700 миллионов человек вакцинировались в Китае, в США число введенных доз приблизилось к 300 миллионам, в Индии - более 220 миллионов.
Ранее минстр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились больше 18 миллионов граждан, сообщает RT.
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