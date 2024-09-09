СМИ: Более 160 человек умерли в США от препаратов для похудения

Издание уточняет, что речь идёт о препарате от диабета «Оземпик», который часто используют для похудения, а также других аналогичных средствах для быстрого снижения веса.

Уточняется, что доказательств того, что инъекции напрямую связаны с хотя бы одним летальным исходом, нет. Однако эксперты считают, что данные препараты, как предполагается, сыграли немаловажную роль в тех смертельных случаях, которые указаны в статистике.

Ранее фармацевтическая компания «Герофарм» получила от российского правительства принудительную лицензию на аналог «Оземпика» - препарат от диабета «Семавик», пишут «Известия».

