СМИ: Boeing сократит производство и штат на 10%

По данным издания, Ортберг также распродаст активы компании, которые не приносят ожидаемой эффективности компании.

В начале осени Boeing предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777. Также Ортберг заявлял о сокращении штата сотрудников на 10% из-за сложного положения компании. По его словам, компания вынуждена сократить численность персонала в «соответствии с финансовыми возможностями и более узким кругом приоритетов».

Ранее министерство юстиции США решило выдвинуть против Boeing уголовные обвинения в преступном мошенничестве из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями лайнеров компании в 2018—2019 годах. Тогда корпорация признала вину в мошенничестве, напоминает «Свободная пресса».

