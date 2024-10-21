СМИ: Boeing сократит производство и штат на 10%
Генеральный директор компании Boeing Келли Ортберг решил остановить кризис в компании за счет сокращения производства лайнеров, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Ортберг также распродаст активы компании, которые не приносят ожидаемой эффективности компании.
В начале осени Boeing предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777. Также Ортберг заявлял о сокращении штата сотрудников на 10% из-за сложного положения компании. По его словам, компания вынуждена сократить численность персонала в «соответствии с финансовыми возможностями и более узким кругом приоритетов».
Ранее министерство юстиции США решило выдвинуть против Boeing уголовные обвинения в преступном мошенничестве из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями лайнеров компании в 2018—2019 годах. Тогда корпорация признала вину в мошенничестве, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru