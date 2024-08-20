СМИ: Boeing приостановила тесты лайнеров 777X
Компания Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров серии 777X из-за поломки детали, находящейся между двигателем и конструкцией воздушного судна. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
В Boeing отметили, что специалисты меняют деталь, изучают компонент и возобновят тестовые полеты «по мере готовности». Компания предупредила американское Федеральное авиационное управление и заказчиков о неисправности. Производитель прекращает полеты тестового парка из четырех авиалайнеров серии 777X.
По данным CNBC, с января компания переживает «кризис безопасности» после инцидента с Boeing 737 MAX 9 перевозчика Alaska Airlines. Тогда самолет вскоре после вылета экстренно сел из-за разгерметизации и потерял часть фюзеляжа. На фоне произошедшего ФАУ временно приостановило эксплуатацию самолетов такого типа и начало их проверки. Мероприятия продлились шесть недель, затронув Boeing и производителя фюзеляжа Spirit AeroSystems. В марте СМИ сообщили, что Boeing не прошла 33 из 89 проверок авиауправления.
Ранее министерство юстиции США решило выдвинуть против корпорации уголовные обвинения в преступном мошенничестве из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями лайнеров компании в 2018—2019 годах, напоминает RT.
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