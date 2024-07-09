СМИ: Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса
Самолет американской авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси, сообщает Bloomberg.
Это произошло 8 июля при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса. На борту Boeing 757-200 во время инцидента находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе.
В марте самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, при взлете потерял шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско.
Ранее Министерство юстиции США решило выдвинуть против корпорации Boeing уголовного обвинения из-за того, что компания нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru