СМИ: Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Это произошло 8 июля при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса. На борту Boeing 757-200 во время инцидента находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе.

В марте самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, при взлете потерял шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско.

Ранее Министерство юстиции США решило выдвинуть против корпорации Boeing уголовного обвинения из-за того, что компания нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

